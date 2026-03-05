A San Giovanni Rotondo un albero per la salute mentale

A San Giovanni Rotondo, il Centro di Salute Mentale ‘Antonio Raimondo Pettolino’ ha organizzato un evento dedicato alla piantumazione di un leccio, un albero simbolo di connessione e resilienza. L'iniziativa, intitolata ‘L’Albero della Salute della Mentale’, prevede la messa a dimora dell’albero come gesto simbolico per promuovere la consapevolezza sui temi della salute mentale.

Piantumazione di un Leccio per coltivare il benessere psicologico. Appuntamento l’11 marzo 2026 nel “Parco del Papa” a San Giovanni Rotondo Il Centro di Salute Mentale ‘Antonio Raimondo Pettolino di San Giovanni Rotondo, organizza l’evento ’L’Albero della Salute della Mentale' per la piantumazione di un Leccio (Quercus ilex), simbolo di connessione, dignità, vitalità e resilienza, scelto per “coltivare” la consapevolezza sui temi legati al benessere psicologico.L’appuntamento è per le 10 dell’11 marzo presso il Parco del Papa. La manifestazione è promossa in collaborazione con il Comune di San Giovanni Rotondo e l’Arif (Agenzia... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Sport, nasce la Us Atletica San Giovanni RotondoLa scuola, che conta al momento più di cinquanta iscritti, è stata assoluta protagonista degli eventi sportivi cittadini e di Capitanata.

Il sacro mantello di San Francesco arriva a San Giovanni RotondoIl sacro mantello di San Francesco d’Assisi, custodito nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Boissonnade, in Francia, arriva in provincia di...

Lo sport come occasione di incontro, inclusione e riscatto. Il 24 febbraio scorso l’IPEOA “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo ha ospitato i ragazzi dell’IPM di Airola per una partita di calcio che è andata ben oltre il risultato sul campo. Un momento di condi - facebook.com facebook