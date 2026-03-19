Via cosmetici e prodotti da un supermercato per 1800 euro | arrestati in tre

I carabinieri di Cortona hanno arrestato tre persone di origine sconosciuta, sequestrando cosmetici e prodotti da supermercato per un valore di circa 1800 euro. L’operazione è stata condotta nel corso di un controllo presso un supermercato della zona, dove sono stati trovati merce non pagata e prodotti rubati. I tre individui sono stati portati in caserma e ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

CORTONA – I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato tre persone di origine georgiana, dei quali due residenti a Napoli e la terza senza fissa dimora, in quanto ritenuti responsabili di aver trafugato da un supermercato di Castiglion Fiorentino cosmetici e prodotti per l’igiene personale, per un valore di circa 1800 euro. In particolare, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cortona stavano effettuando un posto di controllo lungo la strada regionale 71, quando la loro attenzione è stata attirata da un’autovettura su cui viaggiavano tre persone. Una volta fermato il mezzo i militari dell’Arma, dal controllo... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Via cosmetici e prodotti da un supermercato per 1800 euro: arrestati in tre Articoli correlati Leggi anche: Uno distrae la commessa del supermercato e gli altri due escono con quasi 3.500 euro di prodotti rubati nascosti nei sacchi dell'immondizia: tre arresti Chiara, ricercatrice a Milano: “Con 1800 euro al mese non posso vivere qui, ogni giorno tre ore da pendolare”La storia di Chiara a Fanpage: "A Milano, con uno stipendio normale, può abitare solo chi ha una famiglia alle spalle. Una raccolta di contenuti su Via cosmetici Temi più discussi: Le novità beauty di marzo 2026; Cosmetici con PDRN: il nuovo trend coreano per la pelle rigenerata; Skincare genderless: la pelle di uomini e donne ha davvero bisogni diversi?; Il talk di Marie Claire e Bakel: la pelle che abito. Furto di cosmetici per 3mila euro al supermercato, arrestato un 24enne rumenoCosmetici e prodotti per la cura del corpo per un valore totale di 3mila euro. Un tentativo di furto scoperto ieri all’Esselunga di via Carloni a Como. Il ... espansionetv.it Catania. Profumi nel mirino, fermate due adolescenti: cosmetici nascosti tra gli scaffali di via D’AnnunzioUn pomeriggio come tanti, tra clienti intenti a scegliere fragranze e prodotti di bellezza, si è trasformato in pochi minuti in un intervento delle forze dell’ordine nel centralissimo ... libertasicilia.it