Chiara ricercatrice a Milano | Con 1800 euro al mese non posso vivere qui ogni giorno tre ore da pendolare
Chiara, ricercatrice a Milano, racconta le difficoltà di vivere con 1800 euro al mese, costretta a tre ore di pendolarismo quotidiano. La sua esperienza evidenzia come, in città, un reddito medio spesso non sia sufficiente per sostenere le spese di residenza, limitando l’accesso a chi non ha supporto familiare. Un quadro che riflette le sfide di molti lavoratori e ricercatori nel contesto urbano milanese.
La storia di Chiara a Fanpage: "A Milano, con uno stipendio normale, può abitare solo chi ha una famiglia alle spalle. Così non ho tempo di vivere, sto valutando di tornare all'estero".🔗 Leggi su Fanpage.it
