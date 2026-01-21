Chiara ricercatrice a Milano | Con 1800 euro al mese non posso vivere qui ogni giorno tre ore da pendolare

Chiara, ricercatrice a Milano, racconta le difficoltà di vivere con 1800 euro al mese, costretta a tre ore di pendolarismo quotidiano. La sua esperienza evidenzia come, in città, un reddito medio spesso non sia sufficiente per sostenere le spese di residenza, limitando l’accesso a chi non ha supporto familiare. Un quadro che riflette le sfide di molti lavoratori e ricercatori nel contesto urbano milanese.

