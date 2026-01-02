Uno distrae la commessa del supermercato e gli altri due escono con quasi 3.500 euro di prodotti rubati nascosti nei sacchi dell' immondizia | tre arresti

Tre persone sono state arrestate dopo aver tentato di sottrarre circa 3.500 euro di merce da un supermercato. Uno dei malviventi ha distratto la commessa, mentre gli altri due sono usciti con sacchi dell’immondizia riempiti di prodotti non pagati, nascosti all’interno di borsoni. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare i responsabili e recuperare la merce.

Uno distrae la commessa del supermercato e gli altri due escono con dei borsoni contenenti 318 articoli non pagati del valore di oltre 3.400 euro. Arrestati un 26enne, un 27enne e una 23enne dell’est Europa.Fermati in auto per un controllo all'uscita di un supermercato a Salsomaggiore, tentano di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Uno distrae la commessa del supermercato e gli altri due escono con quasi 3.500 euro di prodotti rubati nascosti nei sacchi dell'immondizia: tre arresti Leggi anche: Escono senza acquisti: “pizzicati” fuori dal supermercato con gin, champagne e superalcolici rubati Leggi anche: Sequestrati quasi 500 kg di droga, erano nascosti nel doppio-fondo di un furgone: 3 arresti nel Milanese Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Uno distrae la commessa del supermercato e gli altri due escono con quasi 3.500 euro di prodotti rubati nascosti nei sacchi dell'immondizia: tre arresti - Fermati in auto per un controllo all'uscita di un supermercato a Salsomaggiore, tentano di evitare i guai parlando un inglese incomprensibile, ma il bagagliaio è pieno di refurtiv ... parmatoday.it

Federica Angeli aggredita in un supermercato: «Un pugno sulla spalla, voleva proprio picchiarmi» - La giornalista, che da anni vive sotto scorta per le sue inchieste sulle ... iodonna.it

Crema: rubano cosmetici al supermercato e li nascondono nel passeggino della bimba - In particolare due donne di 61 e 25 anni sono state arrestate per furto aggravato, mentre una terza di ... ilgiorno.it

E' primo, sta per tagliare il traguardo, si distrae per esultare e... viene superato dall'avversario. Ricordate, la vittoria si celebra sempre dopo il traguardo! . . . #Run #AmazingVideo #fblifestyle #Athletics #MdS #MomentidiSport - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.