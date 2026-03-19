A Monza, nel quartiere San Donato, i lavori di rinnovamento stanno per concludersi. Sono 152 gli appartamenti coinvolti nell’intervento di riqualificazione e verranno consegnati come alloggi “green”. La trasformazione rappresenta uno dei più grandi progetti di edilizia pubblica portati avanti negli ultimi anni nella zona. La strada interessata è via Bramante.

A Monza il quartiere San Donato sta per vedere completata una trasformazione che, per dimensioni e ambizione, segna uno dei più importanti interventi di edilizia pubblica degli ultimi anni. In via Bramante da Urbino il maxi cantiere del Programma innovativo per la qualità dell’abitare (Pinqua), finanziato con fondi Pnrr e sviluppato dal Comune insieme ad Aler, è ormai alle battute finali. I ponteggi che per mesi hanno avvolto i tre palazzi degli anni Ottanta stanno scomparendo, lasciando intravedere facciate rinnovate, serramenti moderni e un sistema energetico completamente ripensato. La riqualificazione non è solo estetica: per le 152 famiglie che vivono negli alloggi comunali si prospetta un taglio fino al 40% delle spese di riscaldamento, grazie al cappotto termico e alle nuove pompe di calore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Bramante, ci siamo. I 152 appartamenti ora diventano ’green’

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