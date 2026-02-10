Tecnologia e sostenibilità | quando le infrastrutture diventano green

Da Milano arriva una spinta concreta verso infrastrutture più verdi. Reti intelligenti e sistemi di monitoraggio permettono di usare i dati per ridurre l’impatto ambientale. La sfida è trasformare la tecnologia in alleata dell’ambiente, rendendo le infrastrutture più sostenibili e resilienti.

Reti intelligenti, monitoraggio e dati al servizio dell’ambiente. La sostenibilità non è più solo una questione ambientale, ma una vera e propria sfida tecnologica. Oggi le infrastrutture digitali giocano un ruolo centrale nel rendere città, aziende e servizi pubblici più efficienti e responsabili dal punto di vista energetico. Reti intelligenti, sistemi di monitoraggio e piattaforme digitali consentono di misurare consumi, ottimizzare risorse e ridurre sprechi in modo continuo. La tecnologia diventa così uno strumento concreto per supportare politiche di sostenibilità e transizione ecologica. In ambito urbano, le smart city sfruttano infrastrutture digitali per gestire illuminazione pubblica, traffico, raccolta dei rifiuti e consumi energetici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

