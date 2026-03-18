Le Vespa Primavera e Sprint S del 2026 presentano un design rivisitato e motori aggiornati, con prezzi confermati. La casa di Pontedera ha annunciato le nuove versioni di questi modelli, che rappresentano un'evoluzione rispetto alle versioni precedenti. Sono state introdotte novità sia dal punto di vista estetico sia tecnologico, mantenendo inalterata la loro posizione nel mercato delle due ruote.

È un rinnovamento nel segno dello stile, rinnovato nel pieno rispetto della tradizione, e della tecnologia a caratterizzare l'introduzione sul mercato delle versioni 2026 della Vespa Primavera e della Vespa Sprint. Le due varianti più giovani del celebre scooter prodotto e commercializzato dalla casa di Pontedera si caratterizza per alcune novità pensate appositamente con l'obiettivo di affinare ulteriormente il design e i rispettivi valori di modernità e sicurezza incarnati dal marchio e da questi modelli. Vespa Primavera debuttò sul mercato alla fine degli Anni 60 e fu un successo globale. Anche oggi le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono disegnate per vivere la mobilità urbana di tutti i giorni senza rinunciare alla comodità e a soluzioni tecniche uniche, come il body interamente in acciaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vespa Primavera e Sprint S, le novità per il 2026: design aggiornato, motori e prezzi

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