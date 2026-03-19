Ventotto squadre da tutta Italia in campo per il trofeo Guido Guidelli

Arezzo ospita il trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”, dove si sono sfidate ventotto squadre provenienti da tutta Italia. In totale, sono stati circa seicento gli atleti che hanno partecipato alla competizione, che si è svolta nella giornata di oggi. La manifestazione ha visto confrontarsi diverse rappresentative nazionali in diverse partite sul parquet della città toscana.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Ventotto squadre e seicento atleti in campo ad Arezzo per il trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”. La quarantunesima edizione della manifestazione organizzata dalla Scuola Basket Arezzo, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile, ha registrato il “sold out” di iscrizioni nelle categorie maschili con la presenza di società da tutta la penisola che torneranno a confrontarsi con una formula ormai collaudata volta ad abbinare sport, aggregazione e promozione del territorio. Il trofeo “Guidelli” interesserà le categorie Under13 e Under14, rinnovando una grande festa della pallacanestro giovanile italiana che permetterà di assistere alle giocate di alcuni dei più promettenti atleti del panorama tricolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ventotto squadre da tutta Italia in campo per il trofeo “Guido Guidelli” Articoli correlati Conto alla rovescia per il trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”Arezzo, 11 febbraio 2026 – Conto alla rovescia per la quarantunesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”. Leggi anche: Judo, a Veroli il debutto del Trofeo Italia: in gara U18 e U21 da tutta Italia