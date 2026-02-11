conto alla rovescia per il trofeo internazionale di basket guido guidelli

A Arezzo si prepara la quarantunesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”. Mancano poche settimane all’inizio della competizione, che porta in città squadre da diversi paesi. Gli organizzatori lavorano alacremente per allestire il torneo, che già promette di essere uno dei più seguiti degli ultimi anni. Le squadre stanno arrivando, e i preparativi sono ormai a buon punto.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Conto alla rovescia per la quarantunesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Basket Arezzo, è in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile quando centinaia di cestiste e di cestisti provenienti dall’Italia e dall’estero torneranno ad affrontarsi in sette palazzetti di tutta la provincia con una formula ormai collaudata volta ad abbinare sport, aggregazione e promozione del territorio. Le categorie interessate dal trofeo “Guido Guidelli” saranno nuovamente l’Under13 maschile, l’Under14 maschile e l’Under13 femminile, andando così a rinnovare una grande festa dedicata alla ricchezza e alla varietà della pallacanestro giovanile italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

