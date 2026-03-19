Femminicidio Sarto momento di raccoglimento giovedì sera e sabato presidio a Bergamo

Giovedì sera alle 18, il Cte di San Colombano ha organizzato un momento di raccoglimento di fronte alla casa di Valentina Sarto, vittima di femminicidio. Sabato si terrà un presidio a Bergamo. L’iniziativa coinvolge la comunità locale per ricordare la donna e sensibilizzare sul tema. La manifestazione si svolge in due momenti distinti, uno in settimana e uno nel fine settimana.

L’INIZIATIVA. Giovedì sera alle 18, di fronte alla casa di Valentina Sarto, il Cte di San Colombano ha organizzato un momento di raccoglimento. Sabato 21 marzo, sempre alle 18, in Largo Rezzara il presidio promosso dalla Rete Bergamasca contro la violenza di genere. Un presidio pubblico per chiedere attenzione e interventi concreti contro la violenza di genere. È quello convocato per sabato 21 marzo alle 18 in largo Rezzara a Bergamo, dopo il femminicidio di Valentina Sarto. L’iniziativa nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito pubblico quanto accaduto, sottolineando come non si tratti di un episodio isolato. «Il femminicidio... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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