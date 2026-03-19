In Bolivia, circa diecimila persone hanno presentato richieste di risarcimento al governo dopo aver subito danni ai veicoli causati dalla benzina di bassa qualità venduta nel paese. La situazione ha coinvolto numerosi automobilisti che si sono trovati a dover affrontare riparazioni costose a causa della qualità insoddisfacente del carburante distribuito. La vicenda ha generato un forte malcontento tra i consumatori interessati.

In Bolivia oltre 10mila mezzi sarebbero stati danneggiati a causa della distribuzione di benzina di scarsa qualità, importata e venduta dalla compagnia statale YPFB. I proprietari dei mezzi coinvolti nella vicenda hanno richiesto risarcimenti al governo, come reso noto nelle scorse ore dalla stessa società petrolifera. Il capo di Stato di centrodestra, Rodrigo Paz, non ha negato i problemi. Anzi li ha confermati, puntando il dito contro alcuni funzionari pubblici. Benzina di scarsa qualità in Bolivia: migliaia di cittadini chiedono indennizzi al governo Come i cittadini possono chiedere i risarcimenti Le accuse di Rodrigo Paz contro i funzionari pubblici Benzina di scarsa qualità in Bolivia: migliaia di cittadini chiedono indennizzi al governo Il presidente Rodrigo Paz guida la Bolivia dallo scorso novembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Veicoli danneggiati per benzina di scarsa qualità in Bolivia, in 10mila chiedono risarcimenti al governo

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