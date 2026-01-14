Crans-Montana risarcimenti urgenti | 10mila euro per ogni vittima

Il Canton Vallese in Svizzera ha annunciato risarcimenti urgenti di 10.000 euro per ogni vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio nel bar Le Constellation ha provocato almeno 40 decessi, tra cui sei italiani. Questa misura mira a offrire un aiuto immediato alle famiglie colpite, in attesa di ulteriori accertamenti e risposte ufficiali sulla vicenda.

Il Canton Vallese in Svizzera ha deciso di provvedere a "risarcimenti urgenti" nei confronti delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio scoppiato all'interno del bar Le Constellation ha causato la morte di almeno 40 persone, tra cui sei italiani. Il Consiglio di Stato del Vallese ha infatti istituito un fondo.

Strage di Crans-Montana, il nodo dei risarcimenti: polizze insufficienti per risarcire le vittime. L’assicurazione Axa: “Somme limitate” - La compagnia Axa conferma che le coperture assicurative per la strage di Crans- ilfattoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana, Comune a rischio default e giustizia incerta: risarcimenti miliardari e indagini soft - Montana, il Comune potrebbe andare in default a causa degli indennizzi alle famiglie delle vittime della strage ... virgilio.it

Crans-Montana, le foto choc all'interno del locale la notte dell'incendio facebook

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

