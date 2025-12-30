Bolivia scontri tra minatori e polizia a protesta per prezzi benzina

A La Paz, Bolivia, si sono verificati scontri tra minatori e forze dell’ordine durante proteste contro l’aumento dei prezzi della benzina, causato dalla decisione del governo di eliminare i sussidi ai carburanti. L’ottavo giorno di manifestazioni ha visto l’uso di dinamite e petardi, evidenziando le tensioni legate alle recenti misure economiche adottate dal presidente Rodrigo Paz.

Un gruppo di minatori si è scontrato con la polizia martedì a La Paz in Bolivia, lanciando dinamite e petardi, nell'ottavo giorno di proteste contro l'eliminazione dei sussidi ai carburanti decisa dal presidente di centrodestra Rodrigo Paz, che ha portato a un aumento dei prezzi della benzina. La polizia ha disperso la manifestazione con gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro centinaia di dimostranti che avevano fatto esplodere piccole cariche di dinamite e cercavano di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per entrare nella piazza centrale, dove si trovano gli edifici del governo e del parlamento.

Scontri tra minatori e polizia in Bolivia durante una marcia per l'aumento del prezzo del carburante

