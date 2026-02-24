Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli inaugurazione con il ministro Santanchè

Giovedì 12 marzo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, inaugurerà la 29.ma edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli, presso la Mostra d'Oltremare, dal 12 al 14 marzo. Al taglio del nastro della principale borsa turistica del Sud Italia, organizzata dalla Progecta di Angioletto de Negri, saranno presenti il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio; il consigliere del ministro del Turismo per i rapporti istituzionali, Gianluca Caramanna; il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato.