La Prefettura a Enzo Cuomo neo assessore regionale | è ancora sindaco di Portici per 20 giorni E c'è incompatibilità

Enzo Cuomo, neo assessore regionale, mantiene ancora la carica di sindaco di Portici per i prossimi venti giorni, ma si verifica un possibile conflitto di interessi. La recente nomina della giunta di Roberto Fico, avvenuta da meno di tre giorni, potrebbe infatti comportare problematiche di natura amministrativa e burocratica, sollevando questioni sulla compatibilità delle cariche e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

La giunta di Roberto Fico, nominata da meno di tre giorni, potrebbe già avere un serio problema amministrativo-burocratico.

