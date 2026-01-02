La Prefettura a Enzo Cuomo neo assessore regionale | è ancora sindaco di Portici per 20 giorni E c'è incompatibilità
Enzo Cuomo, neo assessore regionale, mantiene ancora la carica di sindaco di Portici per i prossimi venti giorni, ma si verifica un possibile conflitto di interessi. La recente nomina della giunta di Roberto Fico, avvenuta da meno di tre giorni, potrebbe infatti comportare problematiche di natura amministrativa e burocratica, sollevando questioni sulla compatibilità delle cariche e sulla gestione delle funzioni pubbliche.
La giunta di Roberto Fico, nominata da meno di tre giorni, potrebbe già avere un serio problema amministrativo-burocratico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Giunta regionale, verso l’ok a Cuomo: il sindaco di Portici prepara gli scatoloni
Leggi anche: Regione Campania, Rescigno (Lega): "Cuomo assessore? Dubbi su incompatibilità"
IL TACCUINO DEL SINDACO - di Enzo Romeo VERTICE IN PREFETTURA: RIPARTE LA SANITÀ VIBONESE Si è concluso l'importante tavolo tecnico in Prefettura dedicato all'analisi delle criticità che investono la sanità vibonese. Un ringraziamento doveroso - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.