Domani, 19 marzo, molte persone in Lombardia celebrano tre ricorrenze: l’onomastico, il santo patrono e la festa del papà. Tra Milano e Brianza, sono 162 i falegnami che portano il nome di San Giuseppe e si preparano a festeggiare. La giornata coinvolge chi, oltre alle tradizioni religiose, si ritrova con familiari e amici per condividere momenti di festa.

Milano, 18 marzo 2026 - C’è chi domani, giovedì 19 marzo, festeggia una, due ma anche tre volte: onomastico, santo patrono e festa del papà. Ovviamente fondamentale è chiamarsi Giuseppe per ottenere almeno il punteggio minimo, poi essere artigiano (il massimo essere un falegname) - e avere figli permette di calare un tris unico. Unione Artigiani: la festa del nome e del lavoro. A spulciare nel Registro Imprese è stata l’ Unione Artigiani Milano Monza Brianza. Per 2280 Giuseppe tra Milano e la Brianza domani è festa e per 162 di questi che sono pure falegnami, ebanisti o carpentieri doppia visto che il santo è patrono degli artigiani. Anzi, secondo un vecchio adagio, "chi si chiama Giuseppe e fa il falegname, è artigiano due volte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Giuseppe, tra Milano e Brianza in 162 hanno il nome del santo e sono falegnami. Il 19 marzo c’è chi brinda tre volte: onomastico, patrono e festa del papà

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