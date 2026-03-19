Vincenzo Dongellini, 49 anni, ha ucciso la moglie Valentina Sarto ieri mattina. Dopo averla colpita, l’uomo è stato portato in ospedale a Bergamo, dove è stato dimesso poco dopo le 11. La vittima era andata dai carabinieri in passato, ma non era stato attivato il Codice Rosso. La polizia sta indagando sull’accaduto.

È stato dimesso poco dopo le 11 dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l'uomo di 49 anni che ieri mattina ha ucciso la moglie Valentina Sarto, 41 anni, nella loro casa di Bergamo, accoltellandola ripetutamente alla schiena e al collo. Attualmente disoccupato e con qualche precedente per truffa risalente a diversi anni fa, Dongellini è stato trasferito nel carcere di via Gleno a Bergamo, dove è rinchiuso con l'accusa di omicidio. L'omicidio Dopo aver accoltellato la moglie - con la quale era sposato dal 24 maggio del 2025, anche se la coppia stava assieme da oltre dieci anni - Dongellini si era provocato delle ferite superficiali alle braccia, a suo dire con l'intenzione di farla finita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valentina Sarto uccisa dal marito, il nuovo compagno: «Le avevo detto di denunciare». Lei era andata dai carabinieri (ma non è scattato il Codice Rosso)

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