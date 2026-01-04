La donna aggredita dal marito a Brescia lo aveva appena denunciato | era scattato il codice rosso
A Brescia, Rita Manganelli aveva recentemente presentato denuncia contro il marito, Pasquale Raccioppoli, per maltrattamenti. Poco dopo aver sporto querela, si è verificata un'aggressione, innescando l'attivazione del codice rosso. Questa vicenda evidenzia l'importanza di interventi tempestivi nel trattamento delle situazioni di violenza domestica, sottolineando la necessità di sistemi di protezione efficaci per le vittime.
Rita Manganelli, 45 anni, aveva appena sporto denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito Pasquale Raccioppoli. È stata aggredita a forbiciate nella loro casa di Capriolo (Brescia). 🔗 Leggi su Fanpage.it
