La donna aggredita dal marito a Brescia lo aveva appena denunciato | era scattato il codice rosso

A Brescia, Rita Manganelli aveva recentemente presentato denuncia contro il marito, Pasquale Raccioppoli, per maltrattamenti. Poco dopo aver sporto querela, si è verificata un'aggressione, innescando l'attivazione del codice rosso. Questa vicenda evidenzia l'importanza di interventi tempestivi nel trattamento delle situazioni di violenza domestica, sottolineando la necessità di sistemi di protezione efficaci per le vittime.

