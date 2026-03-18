Valentina è stata uccisa dal marito con cui si stava separando a Bergamo. L’uomo la minacciava e sapeva che lei era innamorata di un’altra persona. La vicenda si ripete come un copione già visto altre volte, con episodi di violenza e tensioni sentimentali che sfociano in tragedia. La donna era in fase di separazione quando è stata colpita.

Bergamo – Un copione andato in scena già altre, troppe volte. Un copione dove si mescolano soprusi, violenza e sentimenti contrapposti, logorati, in via di esaurimento. Lei che vuole lasciare lui, il quale non accetta l’idea della separazione, e reagisce uccidendo. La vittima di turno si chiama Valentina Sarto, 42 anni, originaria del Bolognese: lavorava al Baretto di fronte allo stadio New Balance Arena, dove gioca l’Atalanta. E infatti il locale è un ritrovo di tifosi della Dea. È stata uccisa a coltellate (con diversi fendenti: alla gola, alla schiena e alla testa) nell’appartamento dove viveva con Vincenzo Dongellini, cinquant’anni, originario di Casalfiumanese (Imola). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valentina uccisa dal marito da cui si stava separando. “Lui la minacciava, sapeva che era innamorata di un altro”

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