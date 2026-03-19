Valentina Sarto è stata uccisa a Bergamo in un episodio che si inserisce tra i casi di femminicidio legati a dinamiche di gelosia. La madre della vittima ha scritto un messaggio in cui si scusa di non aver potuto proteggerla da quella che definisce una tragedia. La polizia sta indagando sul caso e ha già ascoltato diversi testimoni.

L’omicidio di Valentina Sarto racconta la drammatica dinamica del “perfetto” femminicidio. Una relazione violenta, raccontata dai vicini come caratterizzata continuamente da toni alti e litigi “furiosi” anche per la semplice scelta di iscriversi in palestra. La possessività di Vincenzo Dongellini viene raccontata anche dal nuovo compagno, che parla di “gelosia” e di “mani addosso”. La madre della quarantunenne sui social chiede scusa alla figlia per non essere riuscita a proteggerla da quell’uomo. I messaggi della madre Lia La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha commentato il drammatico ennesimo femminicidio di Valentina Sarto mettendo in guardia sul far diventare la donna l’ennesimo numero di una lunga e inaccettabile sequenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valentina Sarto uccisa a Bergamo, il messaggio della madre: "Scusa se non sono riuscita a proteggerti da lui"

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