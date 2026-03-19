La mamma di Valentina Sarto | Scusami se non sono riuscita a proteggerti

Nella mattina di mercoledì a Bergamo si è verificato un femminicidio, con una donna uccisa all’interno della propria abitazione. La madre della vittima ha espresso il suo rammarico, dicendo: “Scusami se non sono riuscita a proteggerti”. Si tratta del decimo caso di violenza contro le donne in Italia da inizio 2026.

Un delitto efferato tra le mura domestiche. A Bergamo mercoledì mattina si è consumato l’ennesimo femminicidio, il decimo in Italia da inizio 2026. La vittima è Valentina Sarto, 41 anni, uccisa dal marito a coltellate nella casa di via Pescaria dove da un paio d’anni vivevano in affitto. La mamma della donna, Lia Ventura, ha espresso sui social il dolore e la disperazione per la perdita della figlia. “Lui ti ha tolto la vita senza pietà – scrive -. Ti ha portato via da me e da chi ti amava veramente, ma ti terrò sempre dentro il mio cuore”. “Tu ora sei con la nonna e il nonno che ti terranno stretti fra le loro braccia – si legge nel breve messaggio -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Tutto quello che riguarda Valentina Sarto

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