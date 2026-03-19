La mamma di Valentina Sarto uccisa dal marito a Bergamo | Scusami se non sono riuscita a proteggerti

La madre di Valentina Sarto, uccisa ieri a Bergamo dal marito con diverse coltellate, ha parlato dopo l’evento. L’omicidio è avvenuto nella loro abitazione di via Pescaria. La donna ha espresso il suo rammarico per non essere riuscita a proteggere la figlia. Nessun altro dettaglio su quanto accaduto è stato comunicato finora.

Parla la mamma di Valentina Sarto, la donna uccisa ieri - 18 marzo - a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini nella loro abitazione di via Pescaria a Bergamo. "Lui ti ha tolto la vita senza pietà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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