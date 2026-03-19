Valentina gridava Lasciami in pace era stata dai carabinieri per capire come separarsi da quell’uomo violento

Valentina si è recata dai carabinieri di Almenno San Salvatore per ottenere aiuto, gridando “Lasciami in pace” durante l’intervento. Pochi giorni prima, aveva raccontato di aver deciso di separarsi dal marito, con cui era sposata da poco. Le minacce da parte dell’uomo erano iniziate subito dopo il matrimonio e si erano intensificate nelle ultime settimane, dopo che lei aveva comunicato la decisione di lasciarlo.

Bergamo. Pochi giorni fa si era presentata dai carabinieri di Almenno San Salvatore. Le minacce del marito, iniziate subito dopo il matrimonio, nelle ultime settimane erano diventate più frequenti dopo che lei gli aveva comunicato l’intenzione di lasciarlo. L’ennesimo femminicidio si è consumato in via Pescaria a Bergamo, non lontano dalla chiesa di San Colombano e dal centro sportivo di via Pilo. Un quartiere tranquillo e riservato, costellato di case indipendenti, scuole, studi professionali. Impensabile immaginare questa amena zona come teatro di un delitto tanto efferato. Eppure è proprio qui che Valentina Sarto, 41 anni originaria di Bologna, ha trovato la morte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Uomo violento in casa. Madre allerta i carabinieri: in manette un 47enneI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Forlì hanno arrestato un 47enne presunto responsabile del reato di resistenza... Saronno, richiedente asilo violento, sindaca dal prefetto, mentre i carabinieri portano via l’uomoNovate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del...