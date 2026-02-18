Saronno richiedente asilo violento sindaca dal prefetto mentre i carabinieri portano via l’uomo

A Saronno, un richiedente asilo coinvolto in un episodio violento ha provocato l’intervento diretto della sindaca, chiamata dal prefetto, mentre i carabinieri lo hanno accompagnato fuori dal municipio. L’uomo aveva già avuto precedenti e aveva minacciato alcuni passanti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta davanti alla sede comunale, con testimoni che hanno assistito a un confronto acceso.

Aggressioni a Saronno Sud: uomo più volte denunciato, tutto fermo perché richiedente asiloA Saronno Sud, un uomo con precedenti per aggressioni e comportamenti molesti è stato coinvolto in recenti episodi. Saronno, l'incredibile vicenda della donna picchiata dal richiedente asilo che vive sotto casa, Giordano sbotta in direttaAlessandra Zampa di Saronno è stata picchiata da un uomo che si trova sotto casa sua, e questa aggressione ha scatenato l'indignazione del conduttore Mario Giordano durante la trasmissione "Fuori dal coro" di ieri sera. Richiedente asilo violento, sindaca dal prefetto e intervento dei carabinieri che portano via l'uomo. Richiedente asilo di Cascina Colombara, Obiettivo Saronno chiede chiarezza: No a rimpalli e silenziLa lista civica di Novella Ciceroni interviene sulla vicenda del richiedente asilo che preoccupa gli abitanti del quartiere e chiede all'Amministrazione Pagani risposte concrete e trasparenza