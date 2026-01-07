Filippo Serra nuovo direttore generale dell’USR Sicilia | priorità al benessere scolastico e al contrasto della dispersione Patto educativo scuola-famiglia al centro del programma

Filippo Serra è stato nominato nuovo direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. La sua gestione si concentrerà sul miglioramento del benessere scolastico e sulla lotta alla dispersione scolastica. Al centro del suo operato ci sarà anche il rafforzamento del patto educativo tra scuola e famiglia, con l’obiettivo di favorire un percorso formativo più inclusivo e partecipato per gli studenti siciliani.

