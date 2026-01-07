Filippo Serra nuovo direttore generale dell’USR Sicilia | priorità al benessere scolastico e al contrasto della dispersione Patto educativo scuola-famiglia al centro del programma
Filippo Serra è stato nominato nuovo direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. La sua gestione si concentrerà sul miglioramento del benessere scolastico e sulla lotta alla dispersione scolastica. Al centro del suo operato ci sarà anche il rafforzamento del patto educativo tra scuola e famiglia, con l’obiettivo di favorire un percorso formativo più inclusivo e partecipato per gli studenti siciliani.
Filippo Serra ha assunto l'incarico di Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Il dirigente ha inviato il 7 gennaio un messaggio di saluto a dirigenti scolastici, docenti, personale educativo, DSGA, personale ATA e studenti delle scuole siciliane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
