VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si svolge la partita tra VakifBank Istanbul e Milano, valida per i quarti di finale della Champions League femminile di volley 2026. La sfida rappresenta il ritorno dopo la partita di andata disputata all’Allianz Cloud, e si prevede un impegno di grande intensità per la squadra milanese. La partita sarà trasmessa in diretta streaming.

Dopo la sfida combattutissima dell’andata all’ Allianz Cloud, la Numia Vero Volley Milano è attesa da una prova di altissimo livello nel ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile. Le lombarde saranno impegnate giovedì 19 marzo alle ore 20.00 locali (18.00 italiane) sul campo del Vakifbank Istanbul, in un contesto tra i più difficili del panorama europeo, con l’obiettivo di ribaltare il 3-2 subito a Milano. La formazione allenata da Stefano Lavarini non ha molte opzioni: per centrare la qualificazione alla Final Four sarà necessario vincere 3-0 o 3-1, oppure imporsi al tie-break e poi giocarsi tutto nel golden set. Un’impresa complessa, considerando la caratura del Vakifbank guidato da Giovanni Guidetti, squadra esperta e abituata a palcoscenici di questo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Milano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Champions League femminile entra nel vivo e per la Numia Vero Volley Milano arriva uno degli incroci più prestigiosi e impegnativi della stagione. Leggi anche: Scandicci-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Tutto quello che riguarda VakifBank Istanbul Milano oggi in tv... Temi più discussi: La Numia Vero Volley Milano in campo per l'andata dei Quarti di CEV Champions League: all'Allianz Cloud il big match con il VakifBank Istanbul; La Numia Vero Volley Milano cede al VakifBank: all’Allianz Cloud finisce 2-3 l’andata dei Quarti di Finale. Non basta super Egonu da 38 punti; LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu non basta, rimonta travolgente delle turche; Champions: non bastano i 38 punti di Egonu. Milano si fa rimontare da 2-0 e cede al Vakifbank. VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo la sfida combattutissima dell’andata all’Allianz Cloud, la Numia Vero Volley Milano è attesa da una prova di altissimo livello nel ritorno dei quarti ... oasport.it Champions League: Milano vuole provarci in casa del VakifBankDopo aver ceduto al tie break in casa nella partita di andata, Egonu e compagne, domani giovedì 19 marzo alle 18.00, saranno di scena alla ad Istanbul contro lo squadrone di Guidetti alla ricerca dell ... tuttosport.com Nonostante una grande gara, la Vero Volley Milano non è riuscita nell'impresa di battere in casa la fortissima VakifBank Istanbul. Un quarto di Champions League che ha visto le ragazze di coach Lavarini andare in vantaggio per due set a zero con una strepit - facebook.com facebook ULTIM'ORA VOLLEY Champions femminile, andata quarti di finale: Milano-Vakifbank Istanbul 2-3 #SkySport x.com