Scandicci-VakifBank Istanbul oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, giovedì 8 gennaio alle ore 20.00, si disputa l'incontro tra Scandicci e VakifBank Istanbul, valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile 2026. La partita si svolge in Italia e sarà possibile seguirla in diretta streaming o in tv secondo i canali ufficiali. Di seguito, tutte le informazioni su orario, programmazione e modalità di visione.

Oggi giovedì 8 gennaio (ore 20.00) si gioca Scandicci-VakifBank Istanbul, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Al Pala BigMat di Firenze andrà in scena lo scontro diretto che metterà in palio un’importante fetta del primo posto nel gruppo A, quello che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (le seconde classificate dovranno passare dai playoff). Le Campionesse del Mondo e la corazzata turca si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato le rumene dell’Alba Blaj e le francesi del Volero Le Cannet nelle due giornate disputate prima della festività natalizie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scandicci-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Eczacibasi Istanbul-Milano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Novara-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scandicci-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Savino Del Bene Scandicci - VakifBank Istanbul in Diretta Streaming | IT; Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; Coppe europee – Big match Scandicci-VakifBank, Vallefoglia impegnata in Ungheria mentre Novara vola in Portogallo. Pallavolo ChampionsF – La Savino Del Bene ospita il VakifBank Istanbul: una sfida di grandi ambizioni - Il 2026 della grande pallavolo europea si apre con un appuntamento di altissimo profilo tecnico e agonistico. ivolleymagazine.it

