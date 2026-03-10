Milano-VakifBank Istanbul oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi la Champions League femminile di volley vede la sfida tra Milano e VakifBank Istanbul. La partita si svolge in questa stagione 2026 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La gara rappresenta uno degli incontri più attesi del calendario e coinvolge le due squadre in un match importante. La partita si gioca con orario e programma che sono stati comunicati ai tifosi.

La Champions League femminile entra nel vivo e per la Numia Vero Volley Milano arriva uno degli incroci più prestigiosi e impegnativi della stagione. Nei quarti di finale la squadra lombarda se la vedrà con il VakifBank Istanbul, una delle società più titolate e temute del panorama europeo. Il primo atto del confronto promette grande intensità: in palio c’è l’accesso alla Final Four, traguardo che entrambe le formazioni inseguono con decisione. Il percorso europeo di Milano è stato ricco di insidie sin dalla fase a gironi. Inserita nella Pool C, la formazione allenata da Stefano Lavarini ha chiuso con 4 vittorie e 2 sconfitte, raccogliendo 14 punti, lo stesso bottino dell’ Eczacibasi Istanbul, che ha però conquistato la vetta del raggruppamento grazie a un successo in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

