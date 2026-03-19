Vaccino Covid tribunale di Belluno dispone risarcimento danni di 200mila € per 60enne | difficoltà a deambulare e annebbiamenti

Il tribunale di Belluno ha stabilito un risarcimento di circa 200mila euro a favore di un uomo di 60 anni che ha subito difficoltà a deambulare e annebbiamenti dopo aver ricevuto il vaccino Covid. Il Ministero della Salute sarà tenuto a pagare la somma stabilita, riconoscendo le reazioni avverse riscontrate nel paziente. La decisione riguarda un caso tra quelli che coinvolgono le conseguenze del vaccino.

Il Ministero della Salute sarà costretto a risarcire un 60enne, una delle tante vittime delle reazioni avverse del vaccino Covid Il tribunale di Belluno ha disposto un risarcimento danni da quasi 200mila euro per un 60enne, vittima degli effetti avversi del vaccino Covid. Tantissimi soldi, ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, tribunale di Belluno dispone risarcimento danni di 200mila € per 60enne: difficoltà a deambulare e annebbiamenti Articoli correlati Leggi anche: Vaccino Covid Pfizer, tribunale di Agrigento dispone indennizzo a vita per 55enne, braccio semi-paralizzato dopo 2a dose Vaccino Covid Pfizer, somministrate 6 dosi a 23enne Virginia, iniettata preparazione intera e non diluita, infermiera condannata ma nessun risarcimento danniUn'odissea conclusa con una mini-condanna, delle assoluzioni e nessun risarcimento danni per i gravi effetti avversi da vaccino Covid di cui la... Una selezione di notizie su Vaccino Covid Temi più discussi: Vaccini e obbligo, Speranza e il Governo mentirono agli italiani; Vaccino anti Covid, risarcimento di quasi 200mila euro dallo Stato; Vaccini. L’Oms aggiorna le strategie: richiami Covid semestrali per i fragili e nuove raccomandazioni su tifo e polio; Ignorata la scienza. Un giudice di Boston blocca Trump e Kennedy Jr sui vaccini (di L. Varlese). Vaccino anti Covid, risarcimento di quasi 200mila euro dallo StatoBELLUNO - Una vita devastata dal vaccino anticovid. L'invalidità che arriva subito dopo la terza dose e rimane come condizione permanente. Ma adesso, dopo quattro anni di visite, ... ilgazzettino.it Indennizzo a vita per danni da vaccino anti-Covid: sentenza storica del tribunaleIl tribunale del lavoro di Agrigento ha accolto il ricorso di un 55enne che ha riportato amiotrofia nevralgica dopo la seconda dose di Pfizer a marzo 2026, riconoscendo il diritto a un assegno bimestr ... notizie.it COSA C'È DI NUOVO - IL NOTIZIARIO DI CHIOGGIA AZZURRA DI OGGI, MARTEDÌ 17 MARZO Le notizie di questa edizione VACCINO COVID IN GRAVIDANZA RIDUCE DEL 33% IL RISCHIO DI GESTOSI. MA IN REGIONE VENETO QUALCUNO VORREB - facebook.com facebook