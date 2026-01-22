Vaccino Covid Pfizer somministrate 6 dosi a 23enne Virginia iniettata preparazione intera e non diluita infermiera condannata ma nessun risarcimento danni

Nel 2021, Virginia, una giovane tirocinante di 23 anni, ha ricevuto sei dosi del vaccino Covid Pfizer, con una preparazione intera invece che diluita. La vicenda ha portato a una condanna lieve dell'infermiera coinvolta, ma nessun risarcimento per i gravi effetti avversi subiti da Virginia. Questa storia evidenzia le complicazioni legali e sanitarie legate alle somministrazioni vaccinali e alle conseguenze sulla salute dei pazienti.

Era il 2021 quando ad una 23enne tirocinante a psicologia clinica, Virginia, erano state somministrate 6 dosi di vaccino Pfizer. Nel maggio 2021, Virginia, allora tirocinante in psicologia clinica, ricevette per errore sei dosi del vaccino Pfizer. Due mesi di reclusione per lesioni gravissime: è questa la condanna inflitta a un'infermiera coinvolta in un caso di somministrazione errata del vaccino. L'errore avvenne a maggio 2021 al Noa. Assolto il medico. La famiglia: Nessuno ha risarcito un euro per l'odissea.

