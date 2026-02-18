Pasqua 2026 | ecco quando inizieranno le vacanze

Con l’arrivo della primavera, tante famiglie iniziano a guardare il calendario per organizzare le vacanze. Nel 2026 la Pasqua si celebrerà il 5 aprile, mentre Pasquetta cadrà il 6 aprile. Come ogni anno, la data cambia, perché dipende dal calendario liturgico Per quanto riguarda la scuola, nella maggior parte delle regioni italiane le vacanze pasquali andranno dal 2 al 7 aprile. Questo significa quasi una settimana di pausa per studenti e insegnanti. In alcune zone, come il Trentino, lo stop alle lezioni potrebbe durare un giorno in più. Le date precise, comunque, variano in base ai calendari scolastici regionali.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Pasqua 2026, vacanze scolastiche: date regione per regioneLa regione Lombardia ha annunciato le date delle vacanze di Pasqua 2026, dopo aver concluso le festività di Carnevale.

Tour speciali per le vacanze di Pasqua 2026 Le tue speciali vacanze di Pasqua per il 2026 inizieranno da Sigiriya, visitando la Fortezza della Roccia del Leone, seguita dai templi rupestri di Dambulla, l'antica città di Polonnaruwa, la capitale collinare facebook

La Quaresima, in questo 2026, inizierà il 18 febbraio con il Mercoledì delle Ceneri e si concluderà il Giovedì Santo, 2 aprile, prima della Messa in Coena Domini. La Quaresima è «il tempo liturgico che la Chiesa ci propone per prepararci alla festa di Pasqua x.com