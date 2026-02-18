Pasqua 2026 | ecco quando inizieranno le vacanze

La data di Pasqua 2026 ha causato molta attenzione tra le famiglie italiane, che pianificano le ferie in anticipo. La festività cade il 5 aprile, spingendo molte persone a prenotare già ora viaggi e soggiorni. In particolare, sono già in corso prenotazioni per weekend lunghi e gite fuori porta, sfruttando i ponti di aprile. Con le scuole in pausa e le temperature che si alzano, si moltiplicano le offerte di pacchetti vacanza. Le prime prenotazioni si concentrano sulle settimane centrali di aprile.

Con l’arrivo della primavera, tante famiglie iniziano a guardare il calendario per organizzare le vacanze. Nel 2026 la Pasqua si celebrerà il 5 aprile, mentre Pasquetta cadrà il 6 aprile. Come ogni anno, la data cambia, perché dipende dal calendario liturgico Per quanto riguarda la scuola, nella maggior parte delle regioni italiane le vacanze pasquali andranno dal 2 al 7 aprile. Questo significa quasi una settimana di pausa per studenti e insegnanti. In alcune zone, come il Trentino, lo stop alle lezioni potrebbe durare un giorno in più. Le date precise, comunque, variano in base ai calendari scolastici regionali.🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Pasqua 2026, vacanze scolastiche: date regione per regioneLa regione Lombardia ha annunciato le date delle vacanze di Pasqua 2026, dopo aver concluso le festività di Carnevale.

