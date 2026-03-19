Vacanze di Pasqua a Roma e nel Lazio | scuole chiuse dal 2 al 7 aprile 2026

Da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 le scuole di Roma e del Lazio rimarranno chiuse in occasione delle vacanze di Pasqua. La chiusura riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione, con l’interruzione delle attività didattiche prevista per quei giorni. La data di Pasqua cade il 5 aprile, mentre il giorno successivo è Pasquetta.

Da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026 scuole chiuse a Roma e nel Lazio per le vacanze di Pasqua il 5 aprile e Pasquetta il 6 aprile. Si torna in classe mercoledì 8 aprile 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Vacanze Pasqua 2026, scuole: stop dal 2 aprile e possibili ponti fino al 1° maggioSi avvicinano le vacanze di Pasqua 2026, che segnano il principale momento di pausa per studenti e famiglie tra le festività natalizie e la fine...

Pasqua 2026: quando cade e quando iniziano le vacanze scolastiche nel LazioCon la primavera ormai all’orizzonte, in molti iniziano già a guardare il calendario per capire quando cade Pasqua nel 2026 e, soprattutto, quando...

Contenuti e approfondimenti su Vacanze di Pasqua a Roma e nel Lazio...

Temi più discussi: Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: ultima pausa prima della fine delle lezioni; Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano; Vacanze Pasqua 2026 e ponti di primavera a scuola, il calendario; Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: iI calendario regione per regione.

Vacanze di Pasqua a Roma e nel Lazio: scuole chiuse dal 2 al 7 aprile 2026Da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026 scuole chiuse a Roma e nel Lazio per le vacanze di Pasqua il 5 aprile e Pasquetta il 6 aprile. Si torna in classe mercoledì 8 aprile 2026. Leggi tutte le news di ... fanpage.it

Pasqua 2026, il calendario delle vacanze scolastiche regione per regioneScuole chiuse dal 2 aprile in tutta Italia, ma le date del rientro variano. Dai calendari regionali ai prossimi ponti. Ecco quando si torna ... quifinanza.it

Sei ancora indeciso su cosa fare durante le vacanze di Pasqua Scopri la nostra offerta Dolomiti Spring Days e goditi le giornate più lunghe dell'inverno sulle piste da sci della Val di Fiemme https://bit.ly/3PfsJmO #Fiemme #DolomitiSpringDays #Visi - facebook.com facebook

Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano x.com