Pasqua 2026 | quando cade e quando iniziano le vacanze scolastiche nel Lazio

Con l’arrivo della primavera, si inizia a pianificare il periodo di Pasqua del 2026 e le relative vacanze scolastiche nel Lazio, con attenzione alle date precise e alle modalità di calendario.

Con la primavera ormai all’orizzonte, in molti iniziano già a guardare il calendario per capire quando cade Pasqua nel 2026 e, soprattutto, quando scatteranno le vacanze scolastiche. La buona notizia è che manca poco più di un mese. Quando è Pasqua nel 2026. Nel 2026 Pasqua cade domenica 5 aprile, mentre Pasquetta sarà lunedì 6 aprile. Si tratta di una Pasqua definita “media”: è considerata bassa se cade tra il 22 marzo e il 2 aprile e alta se arriva tra il 14 e il 25 aprile. Vacanze di Pasqua 2026: stop alle lezioni prima del weekend. Le vacanze scolastiche, però, iniziano prima di Pasqua. In quasi tutta Italia le scuole resteranno chiuse da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026, permettendo a studenti e famiglie di godersi un ponte piuttosto lungo. 🔗 Leggi su Funweek.it

