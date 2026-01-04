Si riempie di squame bianche ogni volta che lava le mani | il raro caso clinico di un giovane

Su JAMA Dermatology è stato descritto il caso di un giovane affetto da cheratoderma siringeo acquagenico, una condizione rara caratterizzata dalla formazione di squame bianche e papule sulle mani dopo il contatto con l’acqua. Questa malattia, poco conosciuta, può causare disagio e sintomi come prurito e bruciore, richiedendo un’attenta diagnosi e gestione clinica.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.