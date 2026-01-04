Si riempie di squame bianche ogni volta che lava le mani | il raro caso clinico di un giovane
Su JAMA Dermatology è stato descritto il caso di un giovane affetto da cheratoderma siringeo acquagenico, una condizione rara caratterizzata dalla formazione di squame bianche e papule sulle mani dopo il contatto con l’acqua. Questa malattia, poco conosciuta, può causare disagio e sintomi come prurito e bruciore, richiedendo un’attenta diagnosi e gestione clinica.
Su JAMA Dermatology è stato descritto il caso clinico di un ragazzo affetto da cheratoderma siringeo acquagenico, una rara malattia che si manifesta con la comparsa di escrescenze squamose, papule, prurito e bruciore sulle mani a seguito del contatto con l'acqua. Il ragazzo mostrava segni e sintomi soprattutto in estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bimba diventa virale mostrando i “tesori” che nasconde nelle tasche: “Ogni volta le riempie di rane e serpenti”
Leggi anche: Nascita “con la camicia” all’Ospedale Città di Aprilia: il caso di Aurora si verifica una volta ogni 80mila nascite
Si riempie di “squame” bianche ogni volta che lava le mani: il raro caso clinico di un giovane - Su JAMA Dermatology è stato descritto il caso clinico di un ragazzo affetto da cheratoderma siringeo acquagenico, una rara malattia che si manifesta con ... fanpage.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.