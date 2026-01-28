Livigno si sente male in strada | morta donna di 56 anni

Una donna di 56 anni è morta ieri pomeriggio a Livigno. Attorno alle 18,30, si trovava in via Pontiglia quando si è sentita male e si è accasciata a terra priva di sensi. Nonostante i soccorsi, i medici non sono riusciti a salvarla. La zona è stata subito messa sotto controllo, e la polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Livigno: attorno alle 18,30, infatti, una donna che si trovava in via Pontiglia ha accusato un malore e si è accasciata al suolo priva di sensi. Subito è scattato l'allarme in codice rosso, quello di massima gravità, e sul posto sono giunti un'auto medica, una pattuglia della locale polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Tirano. Il personale sanitario ha cercato di rianimare la donna in loco ed è stato allartato anche l'elisoccorso di base a Caiolo per un eventuale rapido trasporto in ospedale. Purtroppo, però, la 56enne non si è mai ripresa dall'infarto che l'ha colpita e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Una donna muore improvvisamente nel parcheggio di un supermercato, colta da un malore che non le ha lasciato scampo.

