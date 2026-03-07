L’Ucraina sta negoziando la vendita di sistemi antidroni agli Stati Uniti e ai paesi del Golfo. Questi sistemi sono stati sviluppati per proteggersi dagli attacchi provenienti dalla Russia. Con l'inizio della guerra in Medio Oriente, l’interesse per queste tecnologie è aumentato. Le trattative sono in corso e coinvolgono diverse nazioni interessate a rafforzare le proprie difese aeree.

La Difesa statunitense e almeno un paese del Golfo starebbero negoziando con l’Ucraina per acquistare sistemi di difesa aerea progettati dagli ucraini per intercettare i droni iraniani, scrive il Financial Times. Negli ultimi anni alcune aziende ucraine hanno sviluppato droni intercettori a basso costo capaci di colpire i droni modello Shahed, che i russi lanciano quasi ogni notte contro le città ucraine. Nella maggior parte dei casi sono piccoli droni che partono da terra, inseguono gli Shahed ed esplodono quando sono abbastanza vicini da abbatterli. In pratica sono controdroni suicidi usati contro droni suicidi. Non garantiscono una protezione totale, ma contro i droni nessun sistema di difesa ha ancora raggiunto percentuali di successo del 100 per cento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

I Paesi del Golfo chiedono all’Italia i Samp-T e i sistemi di Difesa anti-droni, ma Crosetto: “Dati all’Ucraina”Roma, 2 marzo 2026 - La guerra divampa nel Golfo Persico e, secondo quanto riferito dal ministro Guido Crosetto, diversi Paesi hanno chiesto...

Samp-t, sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea chiesti all'Italia dai Paesi del Golfo (ma già impiegati in Ucraina)Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto hanno riportato sotto i riflettori uno dei sistemi militari più sensibili e strategici di cui...

