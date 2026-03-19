Ursula Andress compie 90 anni | la prima ‘Bond girl’ e quel bikini bianco entrato nella storia del cinema

Ursula Andress, attrice nota per essere stata la prima 'Bond girl', compie 90 anni. Nel film

Ursula Andress compie 90 anni e con lei torna alla memoria una delle scene più iconiche della storia del cinema: l’uscita dall’acqua nel film Agente 007 - Licenza di uccidere. Un momento che ha segnato l’immaginario collettivo e trasformato l’attrice svizzera nella prima vera Bond girl, simbolo di un’epoca e di un nuovo modo di raccontare il fascino sul grande schermo. L’uscita dall’acqua entrata nella leggenda. Era il 1962 quando Andress, nei panni di Honey Ryder, emergeva dal mare in Agente 007 - Licenza di uccidere, segnando uno dei momenti più iconici della storia del cinema. Il bikini bianco, il coltello alla cintura, lo sguardo sicuro: bastano pochi secondi per costruire un’immagine destinata a durare nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Auguri a URSULA ANDRESS che oggi festeggia 90 anni (Ostermundigen, Svizzera, 19 marzo 1936). Nata nel Canton Berna, in Svizzera, è terza di sei figli, da padre tedesco, Rolf Andress, e madre svizzera, Anna Kropf. Quando suo padre, un diplomatico, fu - facebook.com facebook