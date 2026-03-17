Oggi si celebra il 90° compleanno di Ursula Andress, attrice nota soprattutto per il ruolo di una Bond-girl in “Agente 007 – Licenza di uccidere” del 1962. La sua scena più famosa, quella in cui emerge dall'acqua indossando un bikini bianco, rimane un’immagine iconica del cinema degli anni Sessanta. L’attrice ha attraversato diverse generazioni, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

Un mito dell’immaginario cinematografico italiano che ha attraversato le generazioni. L’apparizione di Ursula Andress in un succinto bikini bianco in “Agente 007 – Licenza di uccidere” (1962) su una spiaggia del Mar dei Caraibi, davanti a lei un incantato Sean Connery (James Bond). Un’immagine- simbolo che all’epoca “bucò” lo schermo e che la impose immediatamente nel panorama cinematografico internazionale degli anni Sessanta per la sua statuaria bellezza ancor prima che come attrice. E intorno a tale folgorante immagine di moderna Venere botticelliana – come le definisce Paolo Martini sull’Adnkronos- che emerge dalle acque si è sviluppata tutta la carriera dell’attrice svizzera Ursula Andress. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I 90 anni di Ursula Andress, la Bond-girl uscita dalla acque che incantò con il memorabile bikini bianco

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