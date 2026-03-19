Ursula Andress compie 90 anni la prima Bond Girl leggendaria dal bikini bianco

Oggi Ursula Andress festeggia 90 anni. È ricordata come la prima Bond Girl a comparire sul grande schermo indossando un bikini bianco durante una scena iconica. La sua presenza in quel film ha segnato un momento memorabile nel cinema degli anni Sessanta, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, consolidando il suo ruolo come icona di stile.

(Adnkronos) – Compie oggi 90 anni Ursula Andress. La sua apparizione in un succinto bikini bianco in 'Agente 007 – Licenza di uccidere' (1962) su una spiaggia del Mar dei Caraibi, davanti ad un incantato Sean Connery nei panni di James Bond, la impose immediatamente nel panorama cinematografico internazionale degli anni Sessanta per la sua. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati I 90 anni di Ursula Andress, la Bond-girl uscita dalla acque che incantò con il memorabile bikini biancoUn mito dell’immaginario cinematografico italiano che ha attraversato le generazioni. Ursula Andress truffata per quasi 20 milioni: l’ex Bond girl racconta l’incubo durato otto anniPer decenni è stata il sogno proibito di milioni di italiani e non solo, simbolo di un’eleganza libera, sensuale e inafferrabile. Approfondimenti e contenuti su Ursula Andress Temi più discussi: Ursula Andress: compie 90 anni l'icona del bikini bianco; Col bikini bianco diventato mitico: I 90 anni di Ursula Andress, leggenda del cinema mondiale | blue News; Ursula Andress: 90 anni di cinema e libertà; Nati il 19 marzo: da Pino Daniele a Bruce Willis, vip e celebrities famosi. Ursula Andress compie 90 anni, la prima Bond Girl leggendaria dal bikini biancoCompie oggi 90 anni Ursula Andress. La sua apparizione in un succinto bikini bianco in 'Agente 007 - Licenza di uccidere' (1962) su una spiaggia del Mar dei Caraibi, davanti ad un incantato Sean Conne ... adnkronos.com Ursula Andress: 90 anni e un bikini entrato nella storiaUrsula Andress compie 90 anni il 19 marzo. Il bikini bianco di James Bond resta uno dei momenti più iconici tra cinema e moda ... amica.it Buon compleanno Ursula Andress 19 marzo1936 (90 anni) Ursula Andress divenne un’icona mondiale grazie al film Dr. No, il primo della saga di James Bond. La scena in cui emerge dal mare con il celebre bikini bianco è entrata nella storia del cinema; ma - facebook.com facebook