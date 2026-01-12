Uomini e Donne Ciro Solimeno confessa | Io e Martina ci vedevamo di nascosto

Durante una puntata di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha rivelato dettagli inediti sulla loro relazione, ammettendo che lui e Martina De Ioannon si vedevano di nascosto. La confessione ha suscitato attenzione tra i fan e gli spettatori, offrendo uno sguardo più sincero sulla loro storia. Questo episodio mette in luce le dinamiche spesso nascoste dietro le telecamere del programma.

Incredibile a Uomini e Donne: Ciro Solimeno svuota il sacco sui contatti segreti con Martina De Ioannon. Tra incontri notturni e baci rubati, spunta la verità che in molti avevano sospettato. Un vero e proprio terremoto ha colpito il parterre di Uomini e Donne. Quello che molti fan avevano sospettato per mesi è finalmente venuto a galla: la storia tra Ciro Solimeno e l'ex tronista Martina De Ioannon è iniziata molto prima della scelta ufficiale, e non davanti alle telecamere. Durante la registrazione di oggi, Ciro ha deciso di svuotare il sacco, ammettendo una serie di violazioni del regolamento che gettano una luce completamente nuova sul trono dello scorso anno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

