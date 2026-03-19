Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono usciti dai programmi televisivi e vivono la loro relazione lontano dalle telecamere. Durante un concerto di Gigi D'Alessio, i due sono stati visti insieme. In quella stessa occasione, Ciro Solimeno è stato notato in esterna con una corteggiatrice tra il pubblico.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri vivono la loro storia lontano dalle telecamere, ma al concerto di Gigi D'Alessio accade l'inaspettato: tra il pubblico spunta anche Ciro Solimeno in esterna con una corteggiatrice. Il triangolo, non proprio amoroso, formato da Gianmarco Steri, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno continua a catalizzare l'attenzione dei fan di Uomini e Donne, nonostante le loro strade sentimentali sono ormai ben definite. I tre, infatti, sono stati avvistati al Palazzo dello Sport di Roma per assistere al concerto di Gigi D'Alessio. Va però precisato che, ovviamente, non erano insieme. Il percorso di Gianmarco e Martina Dopo uno dei troni più intensi degli ultimi anni, Martina ha deciso di vivere la sua storia con la non scelta Gianmarco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Martina e Gianmarco al concerto, spunta anche Ciro in esterna

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Uomini e donne, Martina e Gianmarco insieme dopo la puntata andata in onda

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