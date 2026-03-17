Durante la trasmissione Uomini e Donne, Alessia Antonetti ha avuto un confronto con Ciro Solimeno che si è concluso con un’aspra lite e l’eliminazione di Antonetti. Successivamente, la donna è tornata in studio, suscitando reazioni e discussioni tra i presenti. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e generato nuove polemiche sulla scena televisiva.

Scopri cosa è successo tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti a Uomini e Donne: dalla lite furiosa all’eliminazione fino al sorprendente ritorno in studio che ha scatenato nuove polemiche. Tra i volti che hanno animato le ultime puntate di Uomini e Donne, uno in particolare continua a far discutere: quello di Alessia Antonetti, giovane corteggiatrice che ha attirato l’attenzione del tronista Ciro Solimeno. La loro conoscenza, iniziata con entusiasmo, ha però attraversato momenti di forte tensione fino a una clamorosa eliminazione. Ma il colpo di scena non è tardato ad arrivare. Alessia Antonetti, la corteggiatrice che ha fatto discutere il trono di Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Alessia Antonetti: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Articoli correlati

Scoppia il gossip a Uomini e Donne, c’è un accordo segreto tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti?Da quando ha intrapreso il suo percorso come tronista di Uomini e Donne, Ciro Solimeno è stato spesso al centro dei pettegolezzi.

Uomini E Donne, Lucia Marino: Chi E’ E Che Lavoro Fa!Misteriosa, elegante e già al centro delle polemiche: scopri tutto sulla nuova protagonista del Trono Over e sulla segnalazione che fa tremare il...

Uomini E Donne, Alessia Antonetti: Chi E' E Che Lavoro Fa!

Una selezione di notizie su Alessia Antonetti

Temi più discussi: Ciro Solimeno gela Elisa a Uomini e Donne: Non ti bacio per rispetto di Alessia | Scelta; Uomini e Donne, Matteo e Ciro danno scandalo: malore per Sara (e scene censurate); Uomini e Donne anticipazioni: malore in studio, rissa per un tronista; Uomini e Donne, anticipazioni: Edoardo Nestori lascia lo studio e scoppia il caos tra Ciro, Elisa e Martina.

Ciro Solimeno elimina Alessia Antonetti a Uomini e Donne/ De Filippi bacchetta il tronista: Abbassa i toniCiro Solimeno litiga con Alessia Antonetti a Uomini e Donne e la elimina: Maria De Filippi bacchetta il tronista. ilsussidiario.net

Chi è Alessia Antonetti, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne/ Torna in studio dopo eliminazioneTutto su Alessia Antonetti, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne: il ritorno in studio dopo l'eliminazione. ilsussidiario.net

La ragazza se n'era andata nella puntata precedente, dopo aver assistito all’evidente sintonia tra il tronista e Alessia Antonietti - facebook.com facebook