Alessia Antonetti ha lasciato il programma Uomini e Donne, cosa annunciata sui social. La registrazione avvenuta martedì 17 marzo 2026 ha portato alla decisione di Ciro Solimeno di cambiare le sue scelte nel trono classico. La sua uscita ha influenzato le dinamiche del programma, creando nuovi sviluppi nelle interazioni tra i protagonisti.

L’uscita di scena di Alessia Antonetti stravolge le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne. La registrazione di martedì 17 marzo 2026 ha portato a una decisione importante da parte di Ciro Solimeno, che ha modificato gli equilibri del suo percorso. Dopo settimane di dinamiche altalenanti, la situazione ha preso una direzione definitiva, suscitando reazioni tra i telespettatori e accendendo il dibattito online. Rottura lampo Flavio-Nicole: la clamorosa reazione di Martina Cardamone La decisione di Ciro Solimeno. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha deciso di eliminare Alessia Antonetti. Il tronista ha scelto di proseguire il suo percorso con altre corteggiatrici Martina Calabrò e Alessia Antonetti, mettendo così fine alla loro conoscenza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Alessia Antonetti è fuori da Uomini e Donne: le prime parole sui social

Articoli correlati

Uomini E Donne, Alessia Antonetti: Chi E’ E Che Lavoro Fa!Scopri cosa è successo tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti a Uomini e Donne: dalla lite furiosa all’eliminazione fino al sorprendente ritorno in...

Scoppia il gossip a Uomini e Donne, c’è un accordo segreto tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti?Da quando ha intrapreso il suo percorso come tronista di Uomini e Donne, Ciro Solimeno è stato spesso al centro dei pettegolezzi.

Alessia Antonetti manda una frecciatina a Ciro!

Altri aggiornamenti su Alessia Antonetti

Temi più discussi: Uomini e donne, anticipazioni: Alessia si elimina, la scelta di Ciro tra Elisa e Martina; Ciro Solimeno scomparso a Uomini e Donne/ Cosa accadrà nelle prossime puntate; Uomini e Donne, Matteo e Ciro danno scandalo: malore per Sara (e scene censurate).

Chi è Alessia Antonetti, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne/ Torna in studio dopo eliminazioneTutto su Alessia Antonetti, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne: il ritorno in studio dopo l'eliminazione. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Ciro Solimeno elimina Alessia Antonetti: strategia per non far scoprire il loro accordo?Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne Ciro Solimeno elimina Alessia Antonetti ma il pubblico crede si tratti di pura strategia. msn.com

Ho sempre detto che Alessia era la mia preferita, quindi eliminandola è stato un colpo di scena anche per me. " Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha deciso di interrompere il percorso con Alessia Antonetti, lasciando tutti spiazz - facebook.com facebook