A lezione di stelle nel centenario dell’Osservatorio

In occasione del centenario dell’Osservatorio di San Rocco, si svolge una lezione dedicata all’osservazione delle stelle. Il cielo sereno e la luna piena offrono un’opportunità unica per esplorare i corpi celesti e approfondire la conoscenza dell’astronomia. Un evento pensato per appassionati e curiosi, in un contesto che valorizza il patrimonio scientifico e il fascino del cielo notturno.

Sul colle di San Rocco il cielo è limpido, senza nemmeno una nuvola. La luna brilla piena, grande come non mai. Attorno non ci sono lampioni né luci di case a offuscare la volta celeste. Il silenzio della notte è rotto solo dal cigolio degli ingranaggi che girano per aprire la cupola della specola e dalle indicazioni perentorie per puntare l'enorme cannocchiale. È l'alba di martedì 26 settembre 1926 e per la prima volta il telescopio telescopio Zeiss, costruito e installato dai tedeschi come risarcimento dei danni di guerra, vede la luce. In occasione del centenario dell'Osservatorio astronomico di Merate, in particolare della prima luce dello storico Zeiss nel 1926 e dell'inaugurazione della sede il 30 maggio 1927, i ricercatori dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) dell'Osservatorio astronomico di Brera, di cui fa parte la sede di Merate, organizzano una serie di eventi.

