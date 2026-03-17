campus bio medico di roma ecco executive master in applied artificial intelligence engeneering

Al Campus Bio-Medico di Roma è stato annunciato l'avvio di un executive master in Applied Artificial Intelligence Engineering. L'iniziativa si rivolge a professionisti e aziende interessate a specializzarsi nel campo dell'intelligenza artificiale applicata. Secondo studi di settore, gli investimenti in questo settore possono produrre ritorni economici fino a quattro volte l'importo investito. Il corso partirà a breve e si svolgerà nella sede romana.

Roma, 17 mar. (AdnkronosLabitalia) - Studi di settore indicano che gli investimenti in Ia per le aziende possono generare ritorni economici fino a quattro volte l'investimento iniziale. Oggi però circa il 40% dei 'knowledge worker' utilizza strumenti di intelligenza artificiale a livello individuale senza un coinvolgimento strutturato a livello aziendale, con un'importante limitazione: l'incapacità per le imprese di trasformare l'utilizzo delle tecnologie di Ia in un concreto ritorno economico. Per colmare questo gap strutturale l'Università Campus Bio-Medico di Roma, grazie a Ucbm Academy, lancia l'executive master in applied artificial intelligence engineering, un programma pensato per proiettare l'intera organizzazione aziendale verso un uso efficace dell'Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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