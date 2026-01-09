Università Lum al via Winter School su turismo sostenibile
L'Università Lum 'Giuseppe Degennaro' annuncia l'inizio della Winter School dedicata al turismo sostenibile, dal 12 al 21 gennaio. L’iniziativa vedrà la partecipazione di trenta studenti provenienti dai Paesi dell’area adriatica transfrontaliera, che approfondiranno temi legati alle politiche e alle pratiche per uno sviluppo turistico responsabile e sostenibile. Un’opportunità di formazione rivolta a promuovere un approccio più consapevole nel settore del turismo.
(Adnkronos) – Trenta studenti internazionali provenienti dai Paesi dell'area adriatica transfrontaliera parteciperanno alla winter school su 'Politiche e pratiche per un turismo sostenibile' organizzata dal 12 al 21 gennaio dall'università Lum 'Giuseppe Degennaro'. La winter school è interamente finanziata nell'ambito del Tne international mobility programme – health education and advanced learning through collaboration, opportunities, networking .
