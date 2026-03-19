Università a rischio di attacco cyber | i rettori lanciano un piano nazionale per la sicurezza digitale

I rettori delle università italiane hanno presentato un piano nazionale per migliorare la sicurezza digitale, affermando che dati sensibili, infrastrutture di ricerca e servizi online sono sempre più vulnerabili agli attacchi informatici. La crescente esposizione delle strutture accademiche alle minacce digitali ha portato a questa iniziativa, volta a rafforzare la protezione dei sistemi e delle informazioni.

Dati sensibili, infrastrutture di ricerca, servizi digitali: il cuore delle università italiane è sempre più esposto al rischio cyber. In questo scenario, la Conferenza dei rettori delle università Italiane (Crui) ha avviato, nei giorni scorsi, un piano nazionale di formazione per preparare gli atenei alla direttiva europea Network and Information Security 2 (NIS2), e per rafforzarne la capacità di prevenire, gestire e affrontare i rischi cyber. Come coordinatore della Commissione Ict della Crui, Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria, ha promosso questo percorso che accompagnerà le università in un processo strutturato di adeguamento, che non si limiti alla conformità normativa ma punti a costruire una reale capacità di gestione del rischio cyber, in linea con le migliori pratiche europee. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Università a rischio di attacco cyber: i rettori lanciano un piano nazionale per la sicurezza digitale Articoli correlati Imprese più resilienti con il digitale: Gallarate svela l’indice per valutare la preparazione al cyber rischio.## Gallarate: Il Cyber Index Pmi punta a blindare le imprese contro la crescente minaccia digitale Un ambizioso progetto di collaborazione tra... Leggi anche: Rischio cyber, nel 2025 una Pmi su quattro ha ricevuto un attacco Aggiornamenti e notizie su Università a rischio di attacco cyber i... Temi più discussi: Decisioni pubbliche e rischio di errore: l’appello dei professori di statistica; Il Nobel Giorgio Parisi all'Università di Bari: L'IA nelle armi è un rischio etico, l'uomo deve decidere in che direzione andare; Ricerca universitaria, precari a rischio; Università, Nucci (Tor Vergata): Vista studenti sotto controllo con Campus visivo. Università a rischio di attacco cyber: i rettori lanciano un piano nazionale per la sicurezza digitaleUn percorso promosso da Gianluigi Greco, coordinatore della Commissione Ict della Crui, per accompagnare gli atenei nell’attuazione della nuova direttiva europea sulla gestione del rischio ... gazzettadelsud.it Gallera jr in campo nelle università: Democrazia a rischio? Fake newsGiulio Gallera, ex assessore regionale al Welfare durante l'emergenza Covid,, consigliere regionale di Forza Italia e promotore del Comitato lombardo per il Sì Enzo Tortora si divide tra una maraton ... ilgiornale.it Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si trova all'università di Salamanca, dove ha ricevuto una laurea honoris causa e ha tenuto una lectio magistralis. #ANSA - facebook.com facebook L'Università di Sassari sbarca su TikTok x.com