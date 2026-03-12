rischio cyber nel 2025 una pmi su quattro ha ricevuto un attacco

Nel 2025, una delle quattro piccole e medie imprese italiane ha subito un attacco informatico, secondo il nuovo rapporto di Confindustria e Generali. Il Cyber Index PMI 2025 ha analizzato 1.500 aziende e ha rilevato che il 70% delle Pmi si trova a livelli intermedi di rischio. Il documento evidenzia come il rischio digitale stia crescendo più rapidamente delle difese messe in atto dalle imprese.

Una Pmi su quattro ha dichiarato di aver ricevuto un cyber-attacco. Mentre una su tre non ha competenze digitali adeguate per gestire nemmeno le attività ordinarie di sicurezza informatica. Sono questi i dati più duri del Cyber Index PMI 2025, il report annuale - giunto alla terza edizione - elaborato da Confindustria e Generali su un campione di 1.500 imprese: non la carenza di budget, non la scarsità di strumenti, ma un deficit strutturale di conoscenza che rende fragile l’intero perimetro difensivo delle piccole e medie imprese italiane - anche quando l’indice complessivo sale. E sale, in effetti. Il Cyber Index PMI tocca quota 55 su 100, contro il 52 del 2024 e il 51 del 2023. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

