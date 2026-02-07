Imprese più resilienti con il digitale | Gallarate svela l’indice per valutare la preparazione al cyber rischio

A Gallarate nasce un nuovo strumento per aiutare le imprese a capire quanto sono al sicuro dai rischi digitali. Un progetto di collaborazione tra Confindustria, Generali, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il Politecnico di Milano presenta il Cyber Index PMI. L’obiettivo è valutare la preparazione delle aziende locali e rafforzarle contro gli attacchi informatici che aumentano di giorno in giorno.

## Gallarate: Il Cyber Index Pmi punta a blindare le imprese contro la crescente minaccia digitale Un ambizioso progetto di collaborazione tra Confindustria, Generali, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano si appresta a sbarcare a Gallarate, in provincia di Varese, per affrontare una sfida sempre più urgente: proteggere le piccole e medie imprese italiane dal crescente rischio di attacchi informatici. L’iniziativa, denominata “Cyber Index Pmi”, non è solo un campanello d’allarme, ma un vero e proprio piano d’azione volto a diffondere una cultura della sicurezza digitale e a fornire alle aziende gli strumenti necessari per difendersi da una minaccia in continua evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

