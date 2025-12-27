LIVE Zebre-Benetton Treviso 6-13 United Rugby Championship in DIRETTA | Partita scoppiettante al Lanfranchi Benetton con un uomo in meno!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26? Giallo con revisione al Bunker per Michele Lamaro. Brutto fallo commesso del capitano del Benetton e della Nazionale Michele Lamaro. Il fanker colpisce Da Re con la spalla sulla testa. 24? Zebre che tengono il pallone in attacco, ma non riescono a fare metri. Buona la difesa trevigiana, che non arretra mai al contatto! 22? Fase di gioco più tattica e meno spettacolare rispetto a quanto visto fin qui. La squadre giocano più al piede e meno alla mano adesso. 20? Le Zebre ripartono in parita numerica. Torna in campo Giacomo Ferrari dopo 10 minuti a guardare per il giallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
