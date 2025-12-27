CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26? Giallo con revisione al Bunker per Michele Lamaro. Brutto fallo commesso del capitano del Benetton e della Nazionale Michele Lamaro. Il fanker colpisce Da Re con la spalla sulla testa. 24? Zebre che tengono il pallone in attacco, ma non riescono a fare metri. Buona la difesa trevigiana, che non arretra mai al contatto! 22? Fase di gioco più tattica e meno spettacolare rispetto a quanto visto fin qui. La squadre giocano più al piede e meno alla mano adesso. 20? Le Zebre ripartono in parita numerica. Torna in campo Giacomo Ferrari dopo 10 minuti a guardare per il giallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Zebre-Benetton Treviso 6-13, United Rugby Championship in DIRETTA: Partita scoppiettante al Lanfranchi, Benetton con un uomo in meno!

